JG: Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares

9.31 USD 0.19 (2.08%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JG para hoje mudou para 2.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.14 e o mais alto foi 9.31.

Veja a dinâmica do par de moedas Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

JG Notícias

Faixa diária
9.14 9.31
Faixa anual
4.25 20.94
Fechamento anterior
9.12
Open
9.14
Bid
9.31
Ask
9.61
Low
9.14
High
9.31
Volume
3
Mudança diária
2.08%
Mudança mensal
-9.17%
Mudança de 6 meses
-10.14%
Mudança anual
29.67%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%