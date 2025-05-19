Moedas / JG
JG: Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares
9.31 USD 0.19 (2.08%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JG para hoje mudou para 2.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.14 e o mais alto foi 9.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.14 9.31
Faixa anual
4.25 20.94
- Fechamento anterior
- 9.12
- Open
- 9.14
- Bid
- 9.31
- Ask
- 9.61
- Low
- 9.14
- High
- 9.31
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 2.08%
- Mudança mensal
- -9.17%
- Mudança de 6 meses
- -10.14%
- Mudança anual
- 29.67%
