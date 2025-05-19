QuotazioniSezioni
JG: Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares

9.31 USD 0.19 (2.08%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JG ha avuto una variazione del 2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.14 e ad un massimo di 9.31.

Segui le dinamiche di Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
9.14 9.31
Intervallo Annuale
4.25 20.94
Chiusura Precedente
9.12
Apertura
9.14
Bid
9.31
Ask
9.61
Minimo
9.14
Massimo
9.31
Volume
3
Variazione giornaliera
2.08%
Variazione Mensile
-9.17%
Variazione Semestrale
-10.14%
Variazione Annuale
29.67%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%