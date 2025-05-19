Valute / JG
JG: Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares
9.31 USD 0.19 (2.08%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JG ha avuto una variazione del 2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.14 e ad un massimo di 9.31.
Segui le dinamiche di Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
JG News
- Aurora Mobile si allea con Alibaba per integrare nuovi modelli di IA
- Aurora Mobile partners with Alibaba to integrate new AI models
- Aurora Mobile Reports First Net Profit
- Earnings call transcript: Aurora Mobile achieves first-ever net profit in Q2 2025
- What's Going On With Aurora Mobile Stock Tuesday? - Aurora Mobile (NASDAQ:JG)
- Aurora Mobile partners with Beijing Hyundai Auto Finance
- Why Is Aurora Mobile Stock Soaring On Monday? - Aurora Mobile (NASDAQ:JG)
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Aurora Mobile Pops on Plans to Add Solana to Crypto Treasury
- Aurora Mobile stock rises on potential Solana integration for treasury
- Aurora Mobile evaluates Solana for cryptocurrency treasury strategy
- Aurora Mobile’s Board Approves Investment in Digital Assets
- Aurora Mobile’s Board of Directors Approves Investment in Digital Assets
- GPTBots Shines at Super AI: Empowering Enterprises to Meet the Next Wave of AI-Driven Transformation
- Aurora Mobile’s EngageLab Empowers Tea Beverage Brand Global Expansion with Customer Engagement Solution
- GPTBots Drives Enterprise AI Innovation at WaytoAGI Tokyo Hackathon, Showcasing Real-World Agent Solutions
- Aurora Mobile (JG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Aurora Mobile’s Subsidiaries EngageLab and GPTBots.ai Achieve SOC 2 Type II Certification, Setting a New Benchmark for Global Data Security
- Aurora Mobile’s GPTBots.ai Welcomes the Enhanced DeepSeek-R1-0528 Model to Power Enterprise AI Solutions
- Aurora Mobile Limited Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Malaysia AI Workshop Led by Strategic Partner Spotlights Strong Demand for GPTBots’ Enterprise AI Solutions
- Aurora Mobile’s Overseas Cumulative Contract Value Surpasses RMB100 Million, Fueled by New Contracts in First Quarter of 2025
- Aurora Mobile projects Q1 revenue beat
- Aurora Mobile Expects to Outperform Previous Revenue Guidance for First Quarter 2025
Intervallo Giornaliero
9.14 9.31
Intervallo Annuale
4.25 20.94
- Chiusura Precedente
- 9.12
- Apertura
- 9.14
- Bid
- 9.31
- Ask
- 9.61
- Minimo
- 9.14
- Massimo
- 9.31
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 2.08%
- Variazione Mensile
- -9.17%
- Variazione Semestrale
- -10.14%
- Variazione Annuale
- 29.67%
