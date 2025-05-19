CotizacionesSecciones
Divisas / JG
Volver a Acciones

JG: Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares

9.31 USD 0.19 (2.08%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de JG de hoy ha cambiado un 2.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.14, mientras que el máximo ha alcanzado 9.31.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JG News

Rango diario
9.14 9.31
Rango anual
4.25 20.94
Cierres anteriores
9.12
Open
9.14
Bid
9.31
Ask
9.61
Low
9.14
High
9.31
Volumen
3
Cambio diario
2.08%
Cambio mensual
-9.17%
Cambio a 6 meses
-10.14%
Cambio anual
29.67%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%