Валюты / JG
JG: Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares
9.31 USD 0.19 (2.08%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JG за сегодня изменился на 2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.14, а максимальная — 9.31.
Следите за динамикой Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.14 9.31
Годовой диапазон
4.25 20.94
- Предыдущее закрытие
- 9.12
- Open
- 9.14
- Bid
- 9.31
- Ask
- 9.61
- Low
- 9.14
- High
- 9.31
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 2.08%
- Месячное изменение
- -9.17%
- 6-месячное изменение
- -10.14%
- Годовое изменение
- 29.67%
