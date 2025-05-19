КотировкиРазделы
JG: Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares

9.31 USD 0.19 (2.08%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JG за сегодня изменился на 2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.14, а максимальная — 9.31.

Следите за динамикой Aurora Mobile Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.14 9.31
Годовой диапазон
4.25 20.94
Предыдущее закрытие
9.12
Open
9.14
Bid
9.31
Ask
9.61
Low
9.14
High
9.31
Объем
3
Дневное изменение
2.08%
Месячное изменение
-9.17%
6-месячное изменение
-10.14%
Годовое изменение
29.67%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%