CotaçõesSeções
Moedas / IXC
Voltar para Ações

IXC: iShares Global Energy ETF

41.80 USD 0.36 (0.87%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IXC para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.65 e o mais alto foi 41.95.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Global Energy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IXC Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IXC hoje?

Hoje iShares Global Energy ETF (IXC) está avaliado em 41.80. O instrumento é negociado dentro de 41.65 - 41.95, o fechamento de ontem foi 41.44, e o volume de negociação atingiu 340. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IXC em tempo real.

As ações de iShares Global Energy ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Global Energy ETF está avaliado em 41.80. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.03% e USD. Monitore os movimentos de IXC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IXC?

Você pode comprar ações de iShares Global Energy ETF (IXC) pelo preço atual 41.80. Ordens geralmente são executadas perto de 41.80 ou 42.10, enquanto 340 e 0.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IXC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IXC?

Investir em iShares Global Energy ETF envolve considerar a faixa anual 33.90 - 43.26 e o preço atual 41.80. Muitos comparam 0.19% e 12.55% antes de enviar ordens em 41.80 ou 42.10. Estude as mudanças diárias de preço de IXC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Global Energy ETF?

O maior preço de iShares Global Energy ETF (IXC) no último ano foi 43.26. As ações oscilaram bastante dentro de 33.90 - 43.26, e a comparação com 41.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Global Energy ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Global Energy ETF?

O menor preço de iShares Global Energy ETF (IXC) no ano foi 33.90. A comparação com o preço atual 41.80 e 33.90 - 43.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IXC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IXC?

No passado iShares Global Energy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.44 e 2.03% após os eventos corporativos.

Faixa diária
41.65 41.95
Faixa anual
33.90 43.26
Fechamento anterior
41.44
Open
41.65
Bid
41.80
Ask
42.10
Low
41.65
High
41.95
Volume
340
Mudança diária
0.87%
Mudança mensal
0.19%
Mudança de 6 meses
12.55%
Mudança anual
2.03%
06 outubro, segunda-feira