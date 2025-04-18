- Panorámica
IXC: iShares Global Energy ETF
El tipo de cambio de IXC de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.65, mientras que el máximo ha alcanzado 41.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Global Energy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IXC hoy?
iShares Global Energy ETF (IXC) se evalúa hoy en 41.80. El instrumento se negocia dentro de 41.65 - 41.95; el cierre de ayer ha sido 41.44 y el volumen comercial ha alcanzado 340. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IXC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Global Energy ETF?
iShares Global Energy ETF se evalúa actualmente en 41.80. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.03% y USD. Monitoree los movimientos de IXC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IXC?
Puede comprar acciones de iShares Global Energy ETF (IXC) al precio actual de 41.80. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 41.80 o 42.10, mientras que 340 y 0.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IXC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IXC?
Invertir en iShares Global Energy ETF implica tener en cuenta el rango anual 33.90 - 43.26 y el precio actual 41.80. Muchos comparan 0.19% y 12.55% antes de colocar órdenes en 41.80 o 42.10. Estudie los cambios diarios de precios de IXC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Global Energy ETF?
El precio más alto de iShares Global Energy ETF (IXC) en el último año ha sido 43.26. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.90 - 43.26, una comparación con 41.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Global Energy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Global Energy ETF?
El precio más bajo de iShares Global Energy ETF (IXC) para el año ha sido 33.90. La comparación con los actuales 41.80 y 33.90 - 43.26 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IXC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IXC?
En el pasado, iShares Global Energy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 41.44 y 2.03% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 41.44
- Open
- 41.65
- Bid
- 41.80
- Ask
- 42.10
- Low
- 41.65
- High
- 41.95
- Volumen
- 340
- Cambio diario
- 0.87%
- Cambio mensual
- 0.19%
- Cambio a 6 meses
- 12.55%
- Cambio anual
- 2.03%