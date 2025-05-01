クォートセクション
通貨 / IXC
IXC: iShares Global Energy ETF

41.80 USD 0.36 (0.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IXCの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり41.65の安値と41.95の高値で取引されました。

iShares Global Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

IXC株の現在の価格は？

iShares Global Energy ETFの株価は本日41.80です。41.65 - 41.95内で取引され、前日の終値は41.44、取引量は340に達しました。IXCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Global Energy ETFの株は配当を出しますか？

iShares Global Energy ETFの現在の価格は41.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.03%やUSDにも注目します。IXCの動きはライブチャートで確認できます。

IXC株を買う方法は？

iShares Global Energy ETFの株は現在41.80で購入可能です。注文は通常41.80または42.10付近で行われ、340や0.36%が市場の動きを示します。IXCの最新情報はライブチャートで確認できます。

IXC株に投資する方法は？

iShares Global Energy ETFへの投資では、年間の値幅33.90 - 43.26と現在の41.80を考慮します。注文は多くの場合41.80や42.10で行われる前に、0.19%や12.55%と比較されます。IXCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Global Energy ETFの株の最高値は？

iShares Global Energy ETFの過去1年の最高値は43.26でした。33.90 - 43.26内で株価は大きく変動し、41.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Energy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Global Energy ETFの株の最低値は？

iShares Global Energy ETF(IXC)の年間最安値は33.90でした。現在の41.80や33.90 - 43.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IXCの動きはライブチャートで確認できます。

IXCの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Global Energy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.44、2.03%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
41.65 41.95
1年のレンジ
33.90 43.26
以前の終値
41.44
始値
41.65
買値
41.80
買値
42.10
安値
41.65
高値
41.95
出来高
340
1日の変化
0.87%
1ヶ月の変化
0.19%
6ヶ月の変化
12.55%
1年の変化
2.03%
06 10月, 月曜日