IXC: iShares Global Energy ETF
IXCの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり41.65の安値と41.95の高値で取引されました。
iShares Global Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
IXC株の現在の価格は？
iShares Global Energy ETFの株価は本日41.80です。41.65 - 41.95内で取引され、前日の終値は41.44、取引量は340に達しました。IXCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Global Energy ETFの株は配当を出しますか？
iShares Global Energy ETFの現在の価格は41.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.03%やUSDにも注目します。IXCの動きはライブチャートで確認できます。
IXC株を買う方法は？
iShares Global Energy ETFの株は現在41.80で購入可能です。注文は通常41.80または42.10付近で行われ、340や0.36%が市場の動きを示します。IXCの最新情報はライブチャートで確認できます。
IXC株に投資する方法は？
iShares Global Energy ETFへの投資では、年間の値幅33.90 - 43.26と現在の41.80を考慮します。注文は多くの場合41.80や42.10で行われる前に、0.19%や12.55%と比較されます。IXCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Global Energy ETFの株の最高値は？
iShares Global Energy ETFの過去1年の最高値は43.26でした。33.90 - 43.26内で株価は大きく変動し、41.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Energy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Global Energy ETFの株の最低値は？
iShares Global Energy ETF(IXC)の年間最安値は33.90でした。現在の41.80や33.90 - 43.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IXCの動きはライブチャートで確認できます。
IXCの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Global Energy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.44、2.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 41.44
- 始値
- 41.65
- 買値
- 41.80
- 買値
- 42.10
- 安値
- 41.65
- 高値
- 41.95
- 出来高
- 340
- 1日の変化
- 0.87%
- 1ヶ月の変化
- 0.19%
- 6ヶ月の変化
- 12.55%
- 1年の変化
- 2.03%