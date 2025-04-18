- Обзор рынка
IXC: iShares Global Energy ETF
Курс IXC за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.65, а максимальная — 41.95.
Следите за динамикой iShares Global Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IXC сегодня?
iShares Global Energy ETF (IXC) сегодня оценивается на уровне 41.80. Инструмент торгуется в пределах 41.65 - 41.95, вчерашнее закрытие составило 41.44, а торговый объем достиг 340. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Energy ETF?
iShares Global Energy ETF в настоящее время оценивается в 41.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.03% и USD. Отслеживайте движения IXC на графике в реальном времени.
Как купить акции IXC?
Вы можете купить акции iShares Global Energy ETF (IXC) по текущей цене 41.80. Ордера обычно размещаются около 41.80 или 42.10, тогда как 340 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IXC?
Инвестирование в iShares Global Energy ETF предполагает учет годового диапазона 33.90 - 43.26 и текущей цены 41.80. Многие сравнивают 0.19% и 12.55% перед размещением ордеров на 41.80 или 42.10. Изучайте ежедневные изменения цены IXC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Energy ETF?
Самая высокая цена iShares Global Energy ETF (IXC) за последний год составила 43.26. Акции заметно колебались в пределах 33.90 - 43.26, сравнение с 41.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Energy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Energy ETF?
Самая низкая цена iShares Global Energy ETF (IXC) за год составила 33.90. Сравнение с текущими 41.80 и 33.90 - 43.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IXC?
В прошлом iShares Global Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.44 и 2.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.44
- Open
- 41.65
- Bid
- 41.80
- Ask
- 42.10
- Low
- 41.65
- High
- 41.95
- Объем
- 340
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- 12.55%
- Годовое изменение
- 2.03%