IXC: iShares Global Energy ETF

41.80 USD 0.36 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IXC за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.65, а максимальная — 41.95.

Следите за динамикой iShares Global Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IXC сегодня?

iShares Global Energy ETF (IXC) сегодня оценивается на уровне 41.80. Инструмент торгуется в пределах 41.65 - 41.95, вчерашнее закрытие составило 41.44, а торговый объем достиг 340. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Energy ETF?

iShares Global Energy ETF в настоящее время оценивается в 41.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.03% и USD. Отслеживайте движения IXC на графике в реальном времени.

Как купить акции IXC?

Вы можете купить акции iShares Global Energy ETF (IXC) по текущей цене 41.80. Ордера обычно размещаются около 41.80 или 42.10, тогда как 340 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IXC?

Инвестирование в iShares Global Energy ETF предполагает учет годового диапазона 33.90 - 43.26 и текущей цены 41.80. Многие сравнивают 0.19% и 12.55% перед размещением ордеров на 41.80 или 42.10. Изучайте ежедневные изменения цены IXC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Energy ETF?

Самая высокая цена iShares Global Energy ETF (IXC) за последний год составила 43.26. Акции заметно колебались в пределах 33.90 - 43.26, сравнение с 41.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Energy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Energy ETF?

Самая низкая цена iShares Global Energy ETF (IXC) за год составила 33.90. Сравнение с текущими 41.80 и 33.90 - 43.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IXC?

В прошлом iShares Global Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.44 и 2.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.65 41.95
Годовой диапазон
33.90 43.26
Предыдущее закрытие
41.44
Open
41.65
Bid
41.80
Ask
42.10
Low
41.65
High
41.95
Объем
340
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
12.55%
Годовое изменение
2.03%
