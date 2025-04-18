报价部分
货币 / IXC
IXC: iShares Global Energy ETF

41.80 USD 0.36 (0.87%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IXC汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点41.65和高点41.95进行交易。

关注iShares Global Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

IXC新闻

常见问题解答

IXC股票今天的价格是多少？

iShares Global Energy ETF股票今天的定价为41.80。它在41.65 - 41.95范围内交易，昨天的收盘价为41.44，交易量达到340。IXC的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Global Energy ETF股票是否支付股息？

iShares Global Energy ETF目前的价值为41.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.03%和USD。实时查看图表以跟踪IXC走势。

如何购买IXC股票？

您可以以41.80的当前价格购买iShares Global Energy ETF股票。订单通常设置在41.80或42.10附近，而340和0.36%显示市场活动。立即关注IXC的实时图表更新。

如何投资IXC股票？

投资iShares Global Energy ETF需要考虑年度范围33.90 - 43.26和当前价格41.80。许多人在以41.80或42.10下订单之前，会比较0.19%和。实时查看IXC价格图表，了解每日变化。

iShares Global Energy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Global Energy ETF的最高价格是43.26。在33.90 - 43.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Energy ETF的绩效。

iShares Global Energy ETF股票的最低价格是多少？

iShares Global Energy ETF（IXC）的最低价格为33.90。将其与当前的41.80和33.90 - 43.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IXC股票是什么时候拆分的？

iShares Global Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.44和2.03%中可见。

日范围
41.65 41.95
年范围
33.90 43.26
前一天收盘价
41.44
开盘价
41.65
卖价
41.80
买价
42.10
最低价
41.65
最高价
41.95
交易量
340
日变化
0.87%
月变化
0.19%
6个月变化
12.55%
年变化
2.03%
06 十月, 星期一