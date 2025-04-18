IXC: iShares Global Energy ETF
今日IXC汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点41.65和高点41.95进行交易。
关注iShares Global Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IXC新闻
常见问题解答
IXC股票今天的价格是多少？
iShares Global Energy ETF股票今天的定价为41.80。它在41.65 - 41.95范围内交易，昨天的收盘价为41.44，交易量达到340。IXC的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Global Energy ETF股票是否支付股息？
iShares Global Energy ETF目前的价值为41.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.03%和USD。实时查看图表以跟踪IXC走势。
如何购买IXC股票？
您可以以41.80的当前价格购买iShares Global Energy ETF股票。订单通常设置在41.80或42.10附近，而340和0.36%显示市场活动。立即关注IXC的实时图表更新。
如何投资IXC股票？
投资iShares Global Energy ETF需要考虑年度范围33.90 - 43.26和当前价格41.80。许多人在以41.80或42.10下订单之前，会比较0.19%和。实时查看IXC价格图表，了解每日变化。
iShares Global Energy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Global Energy ETF的最高价格是43.26。在33.90 - 43.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Energy ETF的绩效。
iShares Global Energy ETF股票的最低价格是多少？
iShares Global Energy ETF（IXC）的最低价格为33.90。将其与当前的41.80和33.90 - 43.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IXC股票是什么时候拆分的？
iShares Global Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.44和2.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.44
- 开盘价
- 41.65
- 卖价
- 41.80
- 买价
- 42.10
- 最低价
- 41.65
- 最高价
- 41.95
- 交易量
- 340
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- 12.55%
- 年变化
- 2.03%