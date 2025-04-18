- Übersicht
IXC: iShares Global Energy ETF
Der Wechselkurs von IXC hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.65 bis zu einem Hoch von 41.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Global Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IXC heute?
Die Aktie von iShares Global Energy ETF (IXC) notiert heute bei 41.80. Sie wird innerhalb einer Spanne von 41.65 - 41.95 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.44 und das Handelsvolumen erreichte 340. Das Live-Chart von IXC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IXC Dividenden?
iShares Global Energy ETF wird derzeit mit 41.80 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IXC zu verfolgen.
Wie kaufe ich IXC-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Global Energy ETF (IXC) zum aktuellen Kurs von 41.80 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.80 oder 42.10 platziert, während 340 und 0.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IXC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IXC-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Global Energy ETF müssen die jährliche Spanne 33.90 - 43.26 und der aktuelle Kurs 41.80 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.19% und 12.55%, bevor sie Orders zu 41.80 oder 42.10 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IXC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Global Energy ETF?
Der höchste Kurs von iShares Global Energy ETF (IXC) im vergangenen Jahr lag bei 43.26. Innerhalb von 33.90 - 43.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Global Energy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Global Energy ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Global Energy ETF (IXC) im Laufe des Jahres betrug 33.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.80 und der Spanne 33.90 - 43.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IXC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IXC statt?
iShares Global Energy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.44 und 2.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.44
- Eröffnung
- 41.65
- Bid
- 41.80
- Ask
- 42.10
- Tief
- 41.65
- Hoch
- 41.95
- Volumen
- 340
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 12.55%
- Jahresänderung
- 2.03%