IXC: iShares Global Energy ETF
Le taux de change de IXC a changé de 0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.65 et à un maximum de 41.95.
Suivez la dynamique iShares Global Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IXC Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IXC aujourd'hui ?
L'action iShares Global Energy ETF est cotée à 41.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 41.65 - 41.95, a clôturé hier à 41.44 et son volume d'échange a atteint 340. Le graphique en temps réel du cours de IXC présente ces mises à jour.
L'action iShares Global Energy ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Global Energy ETF est actuellement valorisé à 41.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IXC.
Comment acheter des actions IXC ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Global Energy ETF au cours actuel de 41.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 41.80 ou de 42.10, le 340 et le 0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IXC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IXC ?
Investir dans iShares Global Energy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.90 - 43.26 et le prix actuel 41.80. Beaucoup comparent 0.19% et 12.55% avant de passer des ordres à 41.80 ou 42.10. Consultez le graphique du cours de IXC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Global Energy ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Global Energy ETF l'année dernière était 43.26. Au cours de 33.90 - 43.26, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 41.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Global Energy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Global Energy ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Global Energy ETF (IXC) sur l'année a été 33.90. Sa comparaison avec 41.80 et 33.90 - 43.26 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IXC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IXC a-t-elle été divisée ?
iShares Global Energy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 41.44 et 2.03% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 41.44
- Ouverture
- 41.65
- Bid
- 41.80
- Ask
- 42.10
- Plus Bas
- 41.65
- Plus Haut
- 41.95
- Volume
- 340
- Changement quotidien
- 0.87%
- Changement Mensuel
- 0.19%
- Changement à 6 Mois
- 12.55%
- Changement Annuel
- 2.03%