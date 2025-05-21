Moedas / IQ
IQ: iQIYI Inc - American Depositary Shares
2.59 USD 0.08 (3.00%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IQ para hoje mudou para -3.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.58 e o mais alto foi 2.66.
Veja a dinâmica do par de moedas iQIYI Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IQ Notícias
- Baidu's AI Buzz vs. Revenue Reality: Time for Investors to Cash Out?
- CFRA downgrades iQIYI stock rating to Sell on margin concerns
- Benchmark maintains iQIYI stock rating at Hold amid recovery signs
- iQIYI, Inc. (IQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- iQIYI stock price target raised to $2.50 from $2.10 at Jefferies
- iQIYI stock price target raised to $2.50 from $2.00 at Tiger Securities
- iQIYI Q2 Revenue Hits RMB6.6 Billion
- Why Is Baidu Stock Gaining Wednesday? - Baidu (NASDAQ:BIDU)
- iQIYI earnings missed by ¥0.11, revenue fell short of estimates
- CLSA upgrades iQIYI stock rating to Outperform on regulatory outlook
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- iQiyi Plots $300M Hong Kong Comeback--Is This China's Next Big Tech Pivot?
- OPEC+ makes another large oil output hike in market share push
- What Happened to Baidu (BIDU) Stock This Year?
- iQIYI stock price target raised to $2.30 from $2.00 at Citi
- OPEC+ speeds up oil output hikes, adds 548,000 bpd in August
- iQIYI at the Shanghai TV Festival: Shaping the future of content with premium storytelling, AI, and global expansion
- iQIYI: New E-Commerce Tools Announced Could Improve FCF Growth (NASDAQ:IQ)
- Benchmark maintains Hold on iQIYI stock amid growth challenges
- CLSA cuts iQIYI stock rating to Hold, lowers target to $1.70
- IQIYI Shares Slide After Q1 Earnings: What's Going On? - iQIYI (NASDAQ:IQ)
Faixa diária
2.58 2.66
Faixa anual
1.50 3.35
- Fechamento anterior
- 2.67
- Open
- 2.66
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Low
- 2.58
- High
- 2.66
- Volume
- 3.646 K
- Mudança diária
- -3.00%
- Mudança mensal
- 0.39%
- Mudança de 6 meses
- 13.60%
- Mudança anual
- -11.90%
