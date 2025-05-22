货币 / IQ
IQ: iQIYI Inc - American Depositary Shares
2.65 USD 0.00 (0.00%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IQ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.65和高点2.73进行交易。
关注iQIYI Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IQ新闻
- 智通港股早知道 | 九部门发文扩大服务消费 现货黄金升破3700美元续创历史新高
- Baidu's AI Buzz vs. Revenue Reality: Time for Investors to Cash Out?
- CFRA downgrades iQIYI stock rating to Sell on margin concerns
- Benchmark maintains iQIYI stock rating at Hold amid recovery signs
- iQIYI, Inc. (IQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- iQIYI stock price target raised to $2.50 from $2.10 at Jefferies
- iQIYI stock price target raised to $2.50 from $2.00 at Tiger Securities
- iQIYI Q2 Revenue Hits RMB6.6 Billion
- Why Is Baidu Stock Gaining Wednesday? - Baidu (NASDAQ:BIDU)
- iQIYI earnings missed by ¥0.11, revenue fell short of estimates
- CLSA upgrades iQIYI stock rating to Outperform on regulatory outlook
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- iQiyi Plots $300M Hong Kong Comeback--Is This China's Next Big Tech Pivot?
- OPEC+ makes another large oil output hike in market share push
- What Happened to Baidu (BIDU) Stock This Year?
- iQIYI stock price target raised to $2.30 from $2.00 at Citi
- OPEC+ speeds up oil output hikes, adds 548,000 bpd in August
- iQIYI at the Shanghai TV Festival: Shaping the future of content with premium storytelling, AI, and global expansion
- iQIYI: New E-Commerce Tools Announced Could Improve FCF Growth (NASDAQ:IQ)
- Benchmark maintains Hold on iQIYI stock amid growth challenges
- CLSA cuts iQIYI stock rating to Hold, lowers target to $1.70
日范围
2.65 2.73
年范围
1.50 3.35
- 前一天收盘价
- 2.65
- 开盘价
- 2.67
- 卖价
- 2.65
- 买价
- 2.95
- 最低价
- 2.65
- 最高价
- 2.73
- 交易量
- 4.366 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.71%
- 6个月变化
- 16.23%
- 年变化
- -9.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值