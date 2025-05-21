Valute / IQ
IQ: iQIYI Inc - American Depositary Shares
2.60 USD 0.03 (1.14%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IQ ha avuto una variazione del -1.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.54 e ad un massimo di 2.64.
Segui le dinamiche di iQIYI Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IQ News
- Baidu's AI Buzz vs. Revenue Reality: Time for Investors to Cash Out?
- CFRA downgrades iQIYI stock rating to Sell on margin concerns
- Benchmark maintains iQIYI stock rating at Hold amid recovery signs
- iQIYI, Inc. (IQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- iQIYI stock price target raised to $2.50 from $2.10 at Jefferies
- iQIYI stock price target raised to $2.50 from $2.00 at Tiger Securities
- iQIYI Q2 Revenue Hits RMB6.6 Billion
- Why Is Baidu Stock Gaining Wednesday? - Baidu (NASDAQ:BIDU)
- iQIYI earnings missed by ¥0.11, revenue fell short of estimates
- CLSA upgrades iQIYI stock rating to Outperform on regulatory outlook
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- iQiyi Plots $300M Hong Kong Comeback--Is This China's Next Big Tech Pivot?
- OPEC+ makes another large oil output hike in market share push
- What Happened to Baidu (BIDU) Stock This Year?
- iQIYI stock price target raised to $2.30 from $2.00 at Citi
- OPEC+ speeds up oil output hikes, adds 548,000 bpd in August
- iQIYI at the Shanghai TV Festival: Shaping the future of content with premium storytelling, AI, and global expansion
- iQIYI: New E-Commerce Tools Announced Could Improve FCF Growth (NASDAQ:IQ)
- Benchmark maintains Hold on iQIYI stock amid growth challenges
- CLSA cuts iQIYI stock rating to Hold, lowers target to $1.70
- IQIYI Shares Slide After Q1 Earnings: What's Going On? - iQIYI (NASDAQ:IQ)
Intervallo Giornaliero
2.54 2.64
Intervallo Annuale
1.50 3.35
- Chiusura Precedente
- 2.63
- Apertura
- 2.62
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Minimo
- 2.54
- Massimo
- 2.64
- Volume
- 10.930 K
- Variazione giornaliera
- -1.14%
- Variazione Mensile
- 0.78%
- Variazione Semestrale
- 14.04%
- Variazione Annuale
- -11.56%
20 settembre, sabato