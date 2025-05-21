QuotazioniSezioni
IQ
IQ: iQIYI Inc - American Depositary Shares

2.60 USD 0.03 (1.14%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IQ ha avuto una variazione del -1.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.54 e ad un massimo di 2.64.

Segui le dinamiche di iQIYI Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.54 2.64
Intervallo Annuale
1.50 3.35
Chiusura Precedente
2.63
Apertura
2.62
Bid
2.60
Ask
2.90
Minimo
2.54
Massimo
2.64
Volume
10.930 K
Variazione giornaliera
-1.14%
Variazione Mensile
0.78%
Variazione Semestrale
14.04%
Variazione Annuale
-11.56%
20 settembre, sabato