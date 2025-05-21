Валюты / IQ
IQ: iQIYI Inc - American Depositary Shares
2.65 USD 0.08 (3.11%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IQ за сегодня изменился на 3.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.65.
Следите за динамикой iQIYI Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.55 2.65
Годовой диапазон
1.50 3.35
- Предыдущее закрытие
- 2.57
- Open
- 2.57
- Bid
- 2.65
- Ask
- 2.95
- Low
- 2.55
- High
- 2.65
- Объем
- 7.675 K
- Дневное изменение
- 3.11%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- 16.23%
- Годовое изменение
- -9.86%
