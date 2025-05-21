KurseKategorien
Währungen / IQ
Zurück zum Aktien

IQ: iQIYI Inc - American Depositary Shares

2.61 USD 0.02 (0.76%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IQ hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.60 bis zu einem Hoch von 2.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die iQIYI Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IQ News

Tagesspanne
2.60 2.63
Jahresspanne
1.50 3.35
Vorheriger Schlusskurs
2.63
Eröffnung
2.62
Bid
2.61
Ask
2.91
Tief
2.60
Hoch
2.63
Volumen
126
Tagesänderung
-0.76%
Monatsänderung
1.16%
6-Monatsänderung
14.47%
Jahresänderung
-11.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K