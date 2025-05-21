Währungen / IQ
IQ: iQIYI Inc - American Depositary Shares
2.61 USD 0.02 (0.76%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IQ hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.60 bis zu einem Hoch von 2.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die iQIYI Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IQ News
Tagesspanne
2.60 2.63
Jahresspanne
1.50 3.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.63
- Eröffnung
- 2.62
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Tief
- 2.60
- Hoch
- 2.63
- Volumen
- 126
- Tagesänderung
- -0.76%
- Monatsänderung
- 1.16%
- 6-Monatsänderung
- 14.47%
- Jahresänderung
- -11.22%
