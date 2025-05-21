시세섹션
통화 / IQ
주식로 돌아가기

IQ: iQIYI Inc - American Depositary Shares

2.60 USD 0.03 (1.14%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

IQ 환율이 오늘 -1.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.54이고 고가는 2.64이었습니다.

iQIYI Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IQ News

일일 변동 비율
2.54 2.64
년간 변동
1.50 3.35
이전 종가
2.63
시가
2.62
Bid
2.60
Ask
2.90
저가
2.54
고가
2.64
볼륨
10.930 K
일일 변동
-1.14%
월 변동
0.78%
6개월 변동
14.04%
년간 변동율
-11.56%
20 9월, 토요일