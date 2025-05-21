통화 / IQ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IQ: iQIYI Inc - American Depositary Shares
2.60 USD 0.03 (1.14%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IQ 환율이 오늘 -1.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.54이고 고가는 2.64이었습니다.
iQIYI Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IQ News
- Baidu's AI Buzz vs. Revenue Reality: Time for Investors to Cash Out?
- CFRA downgrades iQIYI stock rating to Sell on margin concerns
- Benchmark maintains iQIYI stock rating at Hold amid recovery signs
- iQIYI, Inc. (IQ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- iQIYI stock price target raised to $2.50 from $2.10 at Jefferies
- iQIYI stock price target raised to $2.50 from $2.00 at Tiger Securities
- iQIYI Q2 Revenue Hits RMB6.6 Billion
- Why Is Baidu Stock Gaining Wednesday? - Baidu (NASDAQ:BIDU)
- iQIYI earnings missed by ¥0.11, revenue fell short of estimates
- CLSA upgrades iQIYI stock rating to Outperform on regulatory outlook
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Facebook, UnitedHealth lead market cap stock movers on Monday
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- iQiyi Plots $300M Hong Kong Comeback--Is This China's Next Big Tech Pivot?
- OPEC+ makes another large oil output hike in market share push
- What Happened to Baidu (BIDU) Stock This Year?
- iQIYI stock price target raised to $2.30 from $2.00 at Citi
- OPEC+ speeds up oil output hikes, adds 548,000 bpd in August
- iQIYI at the Shanghai TV Festival: Shaping the future of content with premium storytelling, AI, and global expansion
- iQIYI: New E-Commerce Tools Announced Could Improve FCF Growth (NASDAQ:IQ)
- Benchmark maintains Hold on iQIYI stock amid growth challenges
- CLSA cuts iQIYI stock rating to Hold, lowers target to $1.70
- IQIYI Shares Slide After Q1 Earnings: What's Going On? - iQIYI (NASDAQ:IQ)
일일 변동 비율
2.54 2.64
년간 변동
1.50 3.35
- 이전 종가
- 2.63
- 시가
- 2.62
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- 저가
- 2.54
- 고가
- 2.64
- 볼륨
- 10.930 K
- 일일 변동
- -1.14%
- 월 변동
- 0.78%
- 6개월 변동
- 14.04%
- 년간 변동율
- -11.56%
20 9월, 토요일