IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
112.29 USD 2.30 (2.09%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IJS para hoje mudou para 2.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 110.46 e o mais alto foi 112.47.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
110.46 112.47
Faixa anual
82.09 119.28
- Fechamento anterior
- 109.99
- Open
- 110.55
- Bid
- 112.29
- Ask
- 112.59
- Low
- 110.46
- High
- 112.47
- Volume
- 370
- Mudança diária
- 2.09%
- Mudança mensal
- 3.97%
- Mudança de 6 meses
- 15.69%
- Mudança anual
- 4.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh