IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
110.95 USD 1.34 (1.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IJS a changé de -1.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 110.69 et à un maximum de 112.33.
Suivez la dynamique iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IJS Nouvelles
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Should iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) Be on Your Investing Radar?
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Just A Whisper Of Lower Rates Already Sweetens These Stocks
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Momentum And High-Beta Equity Factors Lead Market This Year
- Key ETF Asset Class Performance
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
Range quotidien
110.69 112.33
Range Annuel
82.09 119.28
- Clôture Précédente
- 112.29
- Ouverture
- 112.33
- Bid
- 110.95
- Ask
- 111.25
- Plus Bas
- 110.69
- Plus Haut
- 112.33
- Volume
- 252
- Changement quotidien
- -1.19%
- Changement Mensuel
- 2.73%
- Changement à 6 Mois
- 14.31%
- Changement Annuel
- 3.30%
20 septembre, samedi