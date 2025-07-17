クォートセクション
通貨 / IJS
IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

112.29 USD 2.30 (2.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IJSの今日の為替レートは、2.09%変化しました。日中、通貨は1あたり110.46の安値と112.47の高値で取引されました。

iShares S&P SmallCap 600 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
110.46 112.47
1年のレンジ
82.09 119.28
以前の終値
109.99
始値
110.55
買値
112.29
買値
112.59
安値
110.46
高値
112.47
出来高
370
1日の変化
2.09%
1ヶ月の変化
3.97%
6ヶ月の変化
15.69%
1年の変化
4.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K