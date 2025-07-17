通貨 / IJS
IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
112.29 USD 2.30 (2.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IJSの今日の為替レートは、2.09%変化しました。日中、通貨は1あたり110.46の安値と112.47の高値で取引されました。
iShares S&P SmallCap 600 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
110.46 112.47
1年のレンジ
82.09 119.28
- 以前の終値
- 109.99
- 始値
- 110.55
- 買値
- 112.29
- 買値
- 112.59
- 安値
- 110.46
- 高値
- 112.47
- 出来高
- 370
- 1日の変化
- 2.09%
- 1ヶ月の変化
- 3.97%
- 6ヶ月の変化
- 15.69%
- 1年の変化
- 4.54%
