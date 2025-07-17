시세섹션
통화 / IJS
주식로 돌아가기

IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

110.95 USD 1.34 (1.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

IJS 환율이 오늘 -1.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 110.69이고 고가는 112.33이었습니다.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IJS News

일일 변동 비율
110.69 112.33
년간 변동
82.09 119.28
이전 종가
112.29
시가
112.33
Bid
110.95
Ask
111.25
저가
110.69
고가
112.33
볼륨
252
일일 변동
-1.19%
월 변동
2.73%
6개월 변동
14.31%
년간 변동율
3.30%
20 9월, 토요일