IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

110.95 USD 1.34 (1.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IJS ha avuto una variazione del -1.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 110.69 e ad un massimo di 112.33.

Segui le dinamiche di iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
110.69 112.33
Intervallo Annuale
82.09 119.28
Chiusura Precedente
112.29
Apertura
112.33
Bid
110.95
Ask
111.25
Minimo
110.69
Massimo
112.33
Volume
252
Variazione giornaliera
-1.19%
Variazione Mensile
2.73%
Variazione Semestrale
14.31%
Variazione Annuale
3.30%
21 settembre, domenica