Valute / IJS
IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
110.95 USD 1.34 (1.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IJS ha avuto una variazione del -1.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 110.69 e ad un massimo di 112.33.
Segui le dinamiche di iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IJS News
Intervallo Giornaliero
110.69 112.33
Intervallo Annuale
82.09 119.28
- Chiusura Precedente
- 112.29
- Apertura
- 112.33
- Bid
- 110.95
- Ask
- 111.25
- Minimo
- 110.69
- Massimo
- 112.33
- Volume
- 252
- Variazione giornaliera
- -1.19%
- Variazione Mensile
- 2.73%
- Variazione Semestrale
- 14.31%
- Variazione Annuale
- 3.30%
21 settembre, domenica