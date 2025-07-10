Валюты / IJS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
109.89 USD 0.75 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IJS за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 109.27, а максимальная — 110.27.
Следите за динамикой iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IJS
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Should iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) Be on Your Investing Radar?
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Just A Whisper Of Lower Rates Already Sweetens These Stocks
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Momentum And High-Beta Equity Factors Lead Market This Year
- Key ETF Asset Class Performance
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
- Momentum Is Still 2025’s Top Performer For Equity Risk Factors
Дневной диапазон
109.27 110.27
Годовой диапазон
82.09 119.28
- Предыдущее закрытие
- 110.64
- Open
- 110.27
- Bid
- 109.89
- Ask
- 110.19
- Low
- 109.27
- High
- 110.27
- Объем
- 218
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 13.22%
- Годовое изменение
- 2.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.