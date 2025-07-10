КотировкиРазделы
IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

109.89 USD 0.75 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IJS за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 109.27, а максимальная — 110.27.

Следите за динамикой iShares S&P SmallCap 600 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
109.27 110.27
Годовой диапазон
82.09 119.28
Предыдущее закрытие
110.64
Open
110.27
Bid
109.89
Ask
110.19
Low
109.27
High
110.27
Объем
218
Дневное изменение
-0.68%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
13.22%
Годовое изменение
2.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.