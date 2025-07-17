KurseKategorien
IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

110.73 USD 1.56 (1.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IJS hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.69 bis zu einem Hoch von 112.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares S&P SmallCap 600 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
110.69 112.33
Jahresspanne
82.09 119.28
Vorheriger Schlusskurs
112.29
Eröffnung
112.33
Bid
110.73
Ask
111.03
Tief
110.69
Hoch
112.33
Volumen
177
Tagesänderung
-1.39%
Monatsänderung
2.53%
6-Monatsänderung
14.08%
Jahresänderung
3.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K