IJS: iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
110.73 USD 1.56 (1.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IJS hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.69 bis zu einem Hoch von 112.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares S&P SmallCap 600 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
110.69 112.33
Jahresspanne
82.09 119.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 112.29
- Eröffnung
- 112.33
- Bid
- 110.73
- Ask
- 111.03
- Tief
- 110.69
- Hoch
- 112.33
- Volumen
- 177
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- 2.53%
- 6-Monatsänderung
- 14.08%
- Jahresänderung
- 3.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K