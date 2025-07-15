Moedas / HRMY
HRMY: Harmony Biosciences Holdings Inc
32.37 USD 0.31 (0.97%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HRMY para hoje mudou para 0.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.11 e o mais alto foi 32.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Harmony Biosciences Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
32.11 32.70
Faixa anual
26.47 42.00
- Fechamento anterior
- 32.06
- Open
- 32.11
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- Low
- 32.11
- High
- 32.70
- Volume
- 377
- Mudança diária
- 0.97%
- Mudança mensal
- -12.54%
- Mudança de 6 meses
- -1.91%
- Mudança anual
- -19.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh