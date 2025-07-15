Валюты / HRMY
HRMY: Harmony Biosciences Holdings Inc
32.29 USD 0.21 (0.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HRMY за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.75, а максимальная — 32.65.
Следите за динамикой Harmony Biosciences Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HRMY
- UBS повышает целевую цену акций Harmony Biosciences до $50 на фоне продаж Zygel
- Harmony Biosciences stock price target raised to $50 by UBS on Zygel sales
- Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) Presents at Cantor Global Healthcare Conference
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Harmony Biosciences: Reiterating Buy Ahead Of Data Catalyst For Cannabinoid Drug (HRMY)
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Mizuho raises Harmony Biosciences stock price target to $50 on increased confidence
- Can Cannabis Stocks Reverse Their Prolonged Downtrend?
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/6/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Harmony Biosciences falls as Q2 revenue misses estimates despite profit beat
- Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harmony Biosciences Q2 2025 slides: revenue up 16% as WAKIX nears blockbuster status
- Harmony Bio earnings beat by $0.20, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- REGN Q2 Earnings: Will Higher Dupixent Profits Fuel Growth?
- Tenet Beats Q2 Earnings on Strong Patient Volumes, Hikes '25 EPS View
- 5 High Earnings Yield Stocks to Tap Into Value Investing Gains
- Truist Securities initiates Harmony Biosciences stock with Buy rating
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Harmony Biosciences stock
- Harmony Biosciences at HCW@Home: Strategic Growth and Pipeline Expansion
- Why Harmony Biosciences (HRMY) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
- XPH: Healthcare Dashboard For July (NYSEARCA:XPH)
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Harmony Biosciences (HRMY)
Дневной диапазон
31.75 32.65
Годовой диапазон
26.47 42.00
- Предыдущее закрытие
- 32.50
- Open
- 32.50
- Bid
- 32.29
- Ask
- 32.59
- Low
- 31.75
- High
- 32.65
- Объем
- 1.542 K
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- -12.75%
- 6-месячное изменение
- -2.15%
- Годовое изменение
- -19.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.