통화 / HRMY
HRMY: Harmony Biosciences Holdings Inc
32.54 USD 0.09 (0.28%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HRMY 환율이 오늘 -0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.00이고 고가는 32.70이었습니다.
Harmony Biosciences Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HRMY News
일일 변동 비율
32.00 32.70
년간 변동
26.47 42.00
- 이전 종가
- 32.63
- 시가
- 32.50
- Bid
- 32.54
- Ask
- 32.84
- 저가
- 32.00
- 고가
- 32.70
- 볼륨
- 1.749 K
- 일일 변동
- -0.28%
- 월 변동
- -12.08%
- 6개월 변동
- -1.39%
- 년간 변동율
- -19.07%
20 9월, 토요일