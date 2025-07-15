QuotazioniSezioni
Valute / HRMY
Tornare a Azioni

HRMY: Harmony Biosciences Holdings Inc

32.54 USD 0.09 (0.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HRMY ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.00 e ad un massimo di 32.70.

Segui le dinamiche di Harmony Biosciences Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HRMY News

Intervallo Giornaliero
32.00 32.70
Intervallo Annuale
26.47 42.00
Chiusura Precedente
32.63
Apertura
32.50
Bid
32.54
Ask
32.84
Minimo
32.00
Massimo
32.70
Volume
1.749 K
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
-12.08%
Variazione Semestrale
-1.39%
Variazione Annuale
-19.07%
20 settembre, sabato