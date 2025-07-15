Valute / HRMY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HRMY: Harmony Biosciences Holdings Inc
32.54 USD 0.09 (0.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HRMY ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.00 e ad un massimo di 32.70.
Segui le dinamiche di Harmony Biosciences Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HRMY News
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- UBS alza il target di prezzo delle azioni Harmony Biosciences a $50 grazie alle vendite di Zygel
- Harmony Biosciences stock price target raised to $50 by UBS on Zygel sales
- Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) Presents at Cantor Global Healthcare Conference
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Harmony Biosciences: Reiterating Buy Ahead Of Data Catalyst For Cannabinoid Drug (HRMY)
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Mizuho raises Harmony Biosciences stock price target to $50 on increased confidence
- Can Cannabis Stocks Reverse Their Prolonged Downtrend?
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/6/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Harmony Biosciences falls as Q2 revenue misses estimates despite profit beat
- Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Harmony Biosciences Q2 2025 slides: revenue up 16% as WAKIX nears blockbuster status
- Harmony Bio earnings beat by $0.20, revenue fell short of estimates
- Analysts Estimate Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- REGN Q2 Earnings: Will Higher Dupixent Profits Fuel Growth?
- Tenet Beats Q2 Earnings on Strong Patient Volumes, Hikes '25 EPS View
- 5 High Earnings Yield Stocks to Tap Into Value Investing Gains
- Truist Securities initiates Harmony Biosciences stock with Buy rating
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Harmony Biosciences stock
- Harmony Biosciences at HCW@Home: Strategic Growth and Pipeline Expansion
- Why Harmony Biosciences (HRMY) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
- XPH: Healthcare Dashboard For July (NYSEARCA:XPH)
Intervallo Giornaliero
32.00 32.70
Intervallo Annuale
26.47 42.00
- Chiusura Precedente
- 32.63
- Apertura
- 32.50
- Bid
- 32.54
- Ask
- 32.84
- Minimo
- 32.00
- Massimo
- 32.70
- Volume
- 1.749 K
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- -12.08%
- Variazione Semestrale
- -1.39%
- Variazione Annuale
- -19.07%
20 settembre, sabato