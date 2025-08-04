Moedas / HLVX
HLVX: HilleVax Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HLVX para hoje mudou para -0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.09 e o mais alto foi 2.11.
Veja a dinâmica do par de moedas HilleVax Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HLVX Notícias
Faixa diária
2.09 2.11
Faixa anual
1.34 2.17
- Fechamento anterior
- 2.10
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.09
- High
- 2.11
- Volume
- 474
- Mudança diária
- -0.48%
- Mudança mensal
- 0.48%
- Mudança de 6 meses
- 42.18%
- Mudança anual
- 17.42%
