HLVX: HilleVax Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HLVX a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.09 et à un maximum de 2.11.
Suivez la dynamique HilleVax Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLVX Nouvelles
- Versant vend des actions LAVA Therapeutics (LVTX) d’une valeur de 2,5 millions $
- Versant sells LAVA Therapeutics (LVTX) stock worth $2.5 million
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- Hillevax stock rises after XOMA Royalty announces acquisition
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
Range quotidien
2.09 2.11
Range Annuel
1.34 2.17
- Clôture Précédente
- 2.10
- Ouverture
- 2.10
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Plus Bas
- 2.09
- Plus Haut
- 2.11
- Volume
- 474
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- 0.48%
- Changement à 6 Mois
- 42.18%
- Changement Annuel
- 17.42%
20 septembre, samedi