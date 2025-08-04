Valute / HLVX
HLVX: HilleVax Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HLVX ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.09 e ad un massimo di 2.11.
Segui le dinamiche di HilleVax Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HLVX News
- Versant vende azioni LAVA Therapeutics (LVTX) per un valore di 2,5 milioni di dollari
- Versant sells LAVA Therapeutics (LVTX) stock worth $2.5 million
- XOMA Royalty completa l’acquisizione di HilleVax e avvia il delisting dal Nasdaq
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- Hillevax stock rises after XOMA Royalty announces acquisition
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
Intervallo Giornaliero
2.09 2.11
Intervallo Annuale
1.34 2.17
- Chiusura Precedente
- 2.10
- Apertura
- 2.10
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Minimo
- 2.09
- Massimo
- 2.11
- Volume
- 474
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- 0.48%
- Variazione Semestrale
- 42.18%
- Variazione Annuale
- 17.42%
21 settembre, domenica