HLVX: HilleVax Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLVX hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.09 bis zu einem Hoch von 2.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die HilleVax Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.09 2.11
Jahresspanne
1.34 2.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.10
- Eröffnung
- 2.10
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Tief
- 2.09
- Hoch
- 2.11
- Volumen
- 474
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 42.18%
- Jahresänderung
- 17.42%
