货币 / HLVX
HLVX: HilleVax Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HLVX汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点2.09和高点2.11进行交易。
关注HilleVax Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HLVX新闻
- XOMA Royalty完成收购HilleVax并启动纳斯达克摘牌程序
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- Hillevax stock rises after XOMA Royalty announces acquisition
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
日范围
2.09 2.11
年范围
1.34 2.17
- 前一天收盘价
- 2.10
- 开盘价
- 2.10
- 卖价
- 2.09
- 买价
- 2.39
- 最低价
- 2.09
- 最高价
- 2.11
- 交易量
- 474
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 0.48%
- 6个月变化
- 42.18%
- 年变化
- 17.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值