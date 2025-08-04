Валюты / HLVX
HLVX: HilleVax Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLVX за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.09, а максимальная — 2.11.
Следите за динамикой HilleVax Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HLVX
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- Hillevax stock rises after XOMA Royalty announces acquisition
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
Дневной диапазон
2.09 2.11
Годовой диапазон
1.34 2.17
- Предыдущее закрытие
- 2.10
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.09
- High
- 2.11
- Объем
- 474
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- 42.18%
- Годовое изменение
- 17.42%
