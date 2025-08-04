Divisas / HLVX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HLVX: HilleVax Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HLVX de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.09, mientras que el máximo ha alcanzado 2.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HilleVax Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLVX News
- XOMA Royalty completa adquisición de HilleVax e inicia exclusión del Nasdaq
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- Hillevax stock rises after XOMA Royalty announces acquisition
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
Rango diario
2.09 2.11
Rango anual
1.34 2.17
- Cierres anteriores
- 2.10
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.09
- High
- 2.11
- Volumen
- 474
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- 0.48%
- Cambio a 6 meses
- 42.18%
- Cambio anual
- 17.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B