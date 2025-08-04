通貨 / HLVX
HLVX: HilleVax Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HLVXの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり2.09の安値と2.11の高値で取引されました。
HilleVax Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HLVX News
- バーサントがLAVA Therapeutics（LVTX）の株式250万ドル相当を売却
- Versant sells LAVA Therapeutics (LVTX) stock worth $2.5 million
- XOMA Royalty社、HilleVax社の買収を完了しNasdaqの上場廃止手続きを開始
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- Hillevax stock rises after XOMA Royalty announces acquisition
- Kosmos Energy Posts Downbeat Q2 Results, Joins HilleVax And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - HilleVax (NASDAQ:HLVX), Kosmos Energy (NYSE:KOS)
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
1日のレンジ
2.09 2.11
1年のレンジ
1.34 2.17
- 以前の終値
- 2.10
- 始値
- 2.10
- 買値
- 2.09
- 買値
- 2.39
- 安値
- 2.09
- 高値
- 2.11
- 出来高
- 474
- 1日の変化
- -0.48%
- 1ヶ月の変化
- 0.48%
- 6ヶ月の変化
- 42.18%
- 1年の変化
- 17.42%
