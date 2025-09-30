- Visão do mercado
GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe
A taxa do GSL-PB para hoje mudou para -0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.05 e o mais alto foi 27.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GSL-PB hoje?
Hoje Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) está avaliado em 27.19. O instrumento é negociado dentro de -0.73%, o fechamento de ontem foi 27.39, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GSL-PB em tempo real.
As ações de Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe pagam dividendos?
Atualmente Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe está avaliado em 27.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.38% e USD. Monitore os movimentos de GSL-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GSL-PB?
Você pode comprar ações de Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) pelo preço atual 27.19. Ordens geralmente são executadas perto de 27.19 ou 27.49, enquanto 19 e -0.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GSL-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GSL-PB?
Investir em Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe envolve considerar a faixa anual 25.72 - 27.96 e o preço atual 27.19. Muitos comparam 2.88% e 4.38% antes de enviar ordens em 27.19 ou 27.49. Estude as mudanças diárias de preço de GSL-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global Ship Lease, Inc.?
O maior preço de Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) no último ano foi 27.96. As ações oscilaram bastante dentro de 25.72 - 27.96, e a comparação com 27.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global Ship Lease, Inc.?
O menor preço de Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) no ano foi 25.72. A comparação com o preço atual 27.19 e 25.72 - 27.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GSL-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GSL-PB?
No passado Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.39 e 4.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.39
- Open
- 27.40
- Bid
- 27.19
- Ask
- 27.49
- Low
- 27.05
- High
- 27.40
- Volume
- 19
- Mudança diária
- -0.73%
- Mudança mensal
- 2.88%
- Mudança de 6 meses
- 4.38%
- Mudança anual
- 4.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4