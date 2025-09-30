- Aperçu
GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe
Le taux de change de GSL-PB a changé de -0.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.05 et à un maximum de 27.40.
Suivez la dynamique Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GSL-PB aujourd'hui ?
L'action Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe est cotée à 27.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.73%, a clôturé hier à 27.39 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de GSL-PB présente ces mises à jour.
L'action Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe verse-t-elle des dividendes ?
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe est actuellement valorisé à 27.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GSL-PB.
Comment acheter des actions GSL-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe au cours actuel de 27.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.19 ou de 27.49, le 19 et le -0.77% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GSL-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GSL-PB ?
Investir dans Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.72 - 27.96 et le prix actuel 27.19. Beaucoup comparent 2.88% et 4.38% avant de passer des ordres à 27.19 ou 27.49. Consultez le graphique du cours de GSL-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global Ship Lease, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Global Ship Lease, Inc. l'année dernière était 27.96. Au cours de 25.72 - 27.96, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global Ship Lease, Inc. ?
Le cours le plus bas de Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) sur l'année a été 25.72. Sa comparaison avec 27.19 et 25.72 - 27.96 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GSL-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GSL-PB a-t-elle été divisée ?
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.39 et 4.38% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.39
- Ouverture
- 27.40
- Bid
- 27.19
- Ask
- 27.49
- Plus Bas
- 27.05
- Plus Haut
- 27.40
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- -0.73%
- Changement Mensuel
- 2.88%
- Changement à 6 Mois
- 4.38%
- Changement Annuel
- 4.38%
