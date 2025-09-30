QuotazioniSezioni
GSL-PB
GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe

27.19 USD 0.20 (0.73%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GSL-PB ha avuto una variazione del -0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.05 e ad un massimo di 27.40.

Segui le dinamiche di Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GSL-PB oggi?

Oggi le azioni Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe sono prezzate a 27.19. Viene scambiato all'interno di -0.73%, la chiusura di ieri è stata 27.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GSL-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe pagano dividendi?

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe è attualmente valutato a 27.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GSL-PB.

Come acquistare azioni GSL-PB?

Puoi acquistare azioni Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe al prezzo attuale di 27.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.19 o 27.49, mentre 19 e -0.77% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GSL-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GSL-PB?

Investire in Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe implica considerare l'intervallo annuale 25.72 - 27.96 e il prezzo attuale 27.19. Molti confrontano 2.88% e 4.38% prima di effettuare ordini su 27.19 o 27.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GSL-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global Ship Lease, Inc.?

Il prezzo massimo di Global Ship Lease, Inc. nell'ultimo anno è stato 27.96. All'interno di 25.72 - 27.96, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global Ship Lease, Inc.?

Il prezzo più basso di Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) nel corso dell'anno è stato 25.72. Confrontandolo con gli attuali 27.19 e 25.72 - 27.96 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GSL-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GSL-PB?

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.39 e 4.38%.

Intervallo Giornaliero
27.05 27.40
Intervallo Annuale
25.72 27.96
Chiusura Precedente
27.39
Apertura
27.40
Bid
27.19
Ask
27.49
Minimo
27.05
Massimo
27.40
Volume
19
Variazione giornaliera
-0.73%
Variazione Mensile
2.88%
Variazione Semestrale
4.38%
Variazione Annuale
4.38%
