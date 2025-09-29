- 概要
GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe
GSL-PBの今日の為替レートは、-0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり27.05の安値と27.40の高値で取引されました。
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GSL-PB株の現在の価格は？
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peの株価は本日27.19です。-0.73%内で取引され、前日の終値は27.39、取引量は19に達しました。GSL-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peの株は配当を出しますか？
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peの現在の価格は27.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.38%やUSDにも注目します。GSL-PBの動きはライブチャートで確認できます。
GSL-PB株を買う方法は？
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peの株は現在27.19で購入可能です。注文は通常27.19または27.49付近で行われ、19や-0.77%が市場の動きを示します。GSL-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
GSL-PB株に投資する方法は？
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peへの投資では、年間の値幅25.72 - 27.96と現在の27.19を考慮します。注文は多くの場合27.19や27.49で行われる前に、2.88%や4.38%と比較されます。GSL-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global Ship Lease, Inc.の株の最高値は？
Global Ship Lease, Inc.の過去1年の最高値は27.96でした。25.72 - 27.96内で株価は大きく変動し、27.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global Ship Lease, Inc.の株の最低値は？
Global Ship Lease, Inc.(GSL-PB)の年間最安値は25.72でした。現在の27.19や25.72 - 27.96と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GSL-PBの動きはライブチャートで確認できます。
GSL-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.39、4.38%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.39
- 始値
- 27.40
- 買値
- 27.19
- 買値
- 27.49
- 安値
- 27.05
- 高値
- 27.40
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- -0.73%
- 1ヶ月の変化
- 2.88%
- 6ヶ月の変化
- 4.38%
- 1年の変化
- 4.38%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前