GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe

27.19 USD 0.20 (0.73%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GSL-PBの今日の為替レートは、-0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり27.05の安値と27.40の高値で取引されました。

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GSL-PB株の現在の価格は？

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peの株価は本日27.19です。-0.73%内で取引され、前日の終値は27.39、取引量は19に達しました。GSL-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peの株は配当を出しますか？

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peの現在の価格は27.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.38%やUSDにも注目します。GSL-PBの動きはライブチャートで確認できます。

GSL-PB株を買う方法は？

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peの株は現在27.19で購入可能です。注文は通常27.19または27.49付近で行われ、19や-0.77%が市場の動きを示します。GSL-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

GSL-PB株に投資する方法は？

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peへの投資では、年間の値幅25.72 - 27.96と現在の27.19を考慮します。注文は多くの場合27.19や27.49で行われる前に、2.88%や4.38%と比較されます。GSL-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global Ship Lease, Inc.の株の最高値は？

Global Ship Lease, Inc.の過去1年の最高値は27.96でした。25.72 - 27.96内で株価は大きく変動し、27.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global Ship Lease, Inc.の株の最低値は？

Global Ship Lease, Inc.(GSL-PB)の年間最安値は25.72でした。現在の27.19や25.72 - 27.96と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GSL-PBの動きはライブチャートで確認できます。

GSL-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Peは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.39、4.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.05 27.40
1年のレンジ
25.72 27.96
以前の終値
27.39
始値
27.40
買値
27.19
買値
27.49
安値
27.05
高値
27.40
出来高
19
1日の変化
-0.73%
1ヶ月の変化
2.88%
6ヶ月の変化
4.38%
1年の変化
4.38%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待