GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe
El tipo de cambio de GSL-PB de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.05, mientras que el máximo ha alcanzado 27.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GSL-PB hoy?
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) se evalúa hoy en 27.19. El instrumento se negocia dentro de -0.73%; el cierre de ayer ha sido 27.39 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GSL-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe?
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe se evalúa actualmente en 27.19. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.38% y USD. Monitoree los movimientos de GSL-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GSL-PB?
Puede comprar acciones de Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) al precio actual de 27.19. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.19 o 27.49, mientras que 19 y -0.77% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GSL-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GSL-PB?
Invertir en Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe implica tener en cuenta el rango anual 25.72 - 27.96 y el precio actual 27.19. Muchos comparan 2.88% y 4.38% antes de colocar órdenes en 27.19 o 27.49. Estudie los cambios diarios de precios de GSL-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global Ship Lease, Inc.?
El precio más alto de Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) en el último año ha sido 27.96. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.72 - 27.96, una comparación con 27.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global Ship Lease, Inc.?
El precio más bajo de Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) para el año ha sido 25.72. La comparación con los actuales 27.19 y 25.72 - 27.96 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GSL-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GSL-PB?
En el pasado, Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.39 y 4.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.39
- Open
- 27.40
- Bid
- 27.19
- Ask
- 27.49
- Low
- 27.05
- High
- 27.40
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- -0.73%
- Cambio mensual
- 2.88%
- Cambio a 6 meses
- 4.38%
- Cambio anual
- 4.38%
