报价部分
货币 / GSL-PB
GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe

27.19 USD 0.20 (0.73%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GSL-PB汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点27.05和高点27.40进行交易。

关注Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GSL-PB股票今天的价格是多少？

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe股票今天的定价为27.19。它在-0.73%范围内交易，昨天的收盘价为27.39，交易量达到19。GSL-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe股票是否支付股息？

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe目前的价值为27.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.38%和USD。实时查看图表以跟踪GSL-PB走势。

如何购买GSL-PB股票？

您可以以27.19的当前价格购买Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe股票。订单通常设置在27.19或27.49附近，而19和-0.77%显示市场活动。立即关注GSL-PB的实时图表更新。

如何投资GSL-PB股票？

投资Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe需要考虑年度范围25.72 - 27.96和当前价格27.19。许多人在以27.19或27.49下订单之前，会比较2.88%和。实时查看GSL-PB价格图表，了解每日变化。

Global Ship Lease, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global Ship Lease, Inc.的最高价格是27.96。在25.72 - 27.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe的绩效。

Global Ship Lease, Inc.股票的最低价格是多少？

Global Ship Lease, Inc.（GSL-PB）的最低价格为25.72。将其与当前的27.19和25.72 - 27.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSL-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSL-PB股票是什么时候拆分的？

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.39和4.38%中可见。

日范围
27.05 27.40
年范围
25.72 27.96
前一天收盘价
27.39
开盘价
27.40
卖价
27.19
买价
27.49
最低价
27.05
最高价
27.40
交易量
19
日变化
-0.73%
月变化
2.88%
6个月变化
4.38%
年变化
4.38%
