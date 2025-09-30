KurseKategorien
GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe

27.19 USD 0.20 (0.73%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GSL-PB hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.05 bis zu einem Hoch von 27.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GSL-PB heute?

Die Aktie von Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) notiert heute bei 27.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.73% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.39 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von GSL-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GSL-PB Dividenden?

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe wird derzeit mit 27.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GSL-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich GSL-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) zum aktuellen Kurs von 27.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.19 oder 27.49 platziert, während 19 und -0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GSL-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GSL-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe müssen die jährliche Spanne 25.72 - 27.96 und der aktuelle Kurs 27.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.88% und 4.38%, bevor sie Orders zu 27.19 oder 27.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GSL-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global Ship Lease, Inc.?

Der höchste Kurs von Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) im vergangenen Jahr lag bei 27.96. Innerhalb von 25.72 - 27.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global Ship Lease, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.19 und der Spanne 25.72 - 27.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GSL-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GSL-PB statt?

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.39 und 4.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
27.05 27.40
Jahresspanne
25.72 27.96
Vorheriger Schlusskurs
27.39
Eröffnung
27.40
Bid
27.19
Ask
27.49
Tief
27.05
Hoch
27.40
Volumen
19
Tagesänderung
-0.73%
Monatsänderung
2.88%
6-Monatsänderung
4.38%
Jahresänderung
4.38%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4