- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe
Der Wechselkurs von GSL-PB hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.05 bis zu einem Hoch von 27.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GSL-PB heute?
Die Aktie von Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) notiert heute bei 27.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.73% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.39 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von GSL-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GSL-PB Dividenden?
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe wird derzeit mit 27.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GSL-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich GSL-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) zum aktuellen Kurs von 27.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.19 oder 27.49 platziert, während 19 und -0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GSL-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GSL-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe müssen die jährliche Spanne 25.72 - 27.96 und der aktuelle Kurs 27.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.88% und 4.38%, bevor sie Orders zu 27.19 oder 27.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GSL-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global Ship Lease, Inc.?
Der höchste Kurs von Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) im vergangenen Jahr lag bei 27.96. Innerhalb von 25.72 - 27.96 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global Ship Lease, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.19 und der Spanne 25.72 - 27.96 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GSL-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GSL-PB statt?
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.39 und 4.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.39
- Eröffnung
- 27.40
- Bid
- 27.19
- Ask
- 27.49
- Tief
- 27.05
- Hoch
- 27.40
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- 2.88%
- 6-Monatsänderung
- 4.38%
- Jahresänderung
- 4.38%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4