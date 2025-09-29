- Обзор рынка
GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe
Курс GSL-PB за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.05, а максимальная — 27.40.
Следите за динамикой Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSL-PB сегодня?
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) сегодня оценивается на уровне 27.19. Инструмент торгуется в пределах -0.73%, вчерашнее закрытие составило 27.39, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSL-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe?
Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe в настоящее время оценивается в 27.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.38% и USD. Отслеживайте движения GSL-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции GSL-PB?
Вы можете купить акции Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) по текущей цене 27.19. Ордера обычно размещаются около 27.19 или 27.49, тогда как 19 и -0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSL-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSL-PB?
Инвестирование в Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe предполагает учет годового диапазона 25.72 - 27.96 и текущей цены 27.19. Многие сравнивают 2.88% и 4.38% перед размещением ордеров на 27.19 или 27.49. Изучайте ежедневные изменения цены GSL-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global Ship Lease, Inc.?
Самая высокая цена Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) за последний год составила 27.96. Акции заметно колебались в пределах 25.72 - 27.96, сравнение с 27.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global Ship Lease, Inc.?
Самая низкая цена Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) за год составила 25.72. Сравнение с текущими 27.19 и 25.72 - 27.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSL-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSL-PB?
В прошлом Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.39 и 4.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.39
- Open
- 27.40
- Bid
- 27.19
- Ask
- 27.49
- Low
- 27.05
- High
- 27.40
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 4.38%
- Годовое изменение
- 4.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%