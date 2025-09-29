КотировкиРазделы
GSL-PB: Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe

27.19 USD 0.20 (0.73%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GSL-PB за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.05, а максимальная — 27.40.

Следите за динамикой Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSL-PB сегодня?

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) сегодня оценивается на уровне 27.19. Инструмент торгуется в пределах -0.73%, вчерашнее закрытие составило 27.39, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSL-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe?

Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe в настоящее время оценивается в 27.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.38% и USD. Отслеживайте движения GSL-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции GSL-PB?

Вы можете купить акции Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe (GSL-PB) по текущей цене 27.19. Ордера обычно размещаются около 27.19 или 27.49, тогда как 19 и -0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSL-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSL-PB?

Инвестирование в Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe предполагает учет годового диапазона 25.72 - 27.96 и текущей цены 27.19. Многие сравнивают 2.88% и 4.38% перед размещением ордеров на 27.19 или 27.49. Изучайте ежедневные изменения цены GSL-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global Ship Lease, Inc.?

Самая высокая цена Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) за последний год составила 27.96. Акции заметно колебались в пределах 25.72 - 27.96, сравнение с 27.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global Ship Lease, Inc.?

Самая низкая цена Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB) за год составила 25.72. Сравнение с текущими 27.19 и 25.72 - 27.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSL-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSL-PB?

В прошлом Global Ship Lease Inc Depository Shares Representing 1/100th Pe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.39 и 4.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.05 27.40
Годовой диапазон
25.72 27.96
Предыдущее закрытие
27.39
Open
27.40
Bid
27.19
Ask
27.49
Low
27.05
High
27.40
Объем
19
Дневное изменение
-0.73%
Месячное изменение
2.88%
6-месячное изменение
4.38%
Годовое изменение
4.38%
