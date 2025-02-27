Moedas / GNW
GNW: Genworth Financial Inc
8.73 USD 0.15 (1.75%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GNW para hoje mudou para 1.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.60 e o mais alto foi 8.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Genworth Financial Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
8.60 8.76
Faixa anual
5.99 8.85
- Fechamento anterior
- 8.58
- Open
- 8.60
- Bid
- 8.73
- Ask
- 9.03
- Low
- 8.60
- High
- 8.76
- Volume
- 116
- Mudança diária
- 1.75%
- Mudança mensal
- 2.71%
- Mudança de 6 meses
- 24.54%
- Mudança anual
- 27.63%
