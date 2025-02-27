Валюты / GNW
GNW: Genworth Financial Inc
8.54 USD 0.14 (1.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNW за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.49, а максимальная — 8.68.
Следите за динамикой Genworth Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GNW
- Акции Genworth Financial достигли 52-недельного максимума в $8,74
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.74 USD
- Mr. Market Is Finally Recognizing Value In Genworth (NYSE:GNW)
- 'Cooked' To Perfection, Small Caps Sizzle: Top Stocks Under $10
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.61 USD
- Earnings call transcript: Genworth beats Q2 2025 EPS forecast by 33%
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.29 USD
- Genworth Q2 2025 slides: Enact strength offset by LTC challenges
- Little-noticed Medicaid change in Trump’s tax law could burden seniors with thousands in medical debt
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.08 USD
- Genworth Financial to implement temporary trading suspension for employee plan transition
- Enact Stock Navigates Its Way Through An Ugly Housing Market (NASDAQ:ACT)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Genworth stock hits 52-week high at 7.91 USD
- GMS Posts Upbeat Earnings, Joins Coinbase Global, Genworth Financial, Sandisk And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Bausch Health Companies (NYSE:BHC), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Visa, Mastercard Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- This Analog Devices Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Genworth Financial (NYSE:GNW), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Oracle, JPMorgan Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Genworth Continues Gradual Progress, But Enact Is Under Pressure (NYSE:GNW)
Дневной диапазон
8.49 8.68
Годовой диапазон
5.99 8.85
- Предыдущее закрытие
- 8.68
- Open
- 8.65
- Bid
- 8.54
- Ask
- 8.84
- Low
- 8.49
- High
- 8.68
- Объем
- 2.811 K
- Дневное изменение
- -1.61%
- Месячное изменение
- 0.47%
- 6-месячное изменение
- 21.83%
- Годовое изменение
- 24.85%
