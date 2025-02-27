货币 / GNW
GNW: Genworth Financial Inc
8.61 USD 0.07 (0.82%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GNW汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点8.58和高点8.64进行交易。
关注Genworth Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNW新闻
- Genworth Financial股票触及52周高点8.74 USD
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.74 USD
- Mr. Market Is Finally Recognizing Value In Genworth (NYSE:GNW)
- 'Cooked' To Perfection, Small Caps Sizzle: Top Stocks Under $10
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.61 USD
- Earnings call transcript: Genworth beats Q2 2025 EPS forecast by 33%
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.29 USD
- Genworth Q2 2025 slides: Enact strength offset by LTC challenges
- Little-noticed Medicaid change in Trump’s tax law could burden seniors with thousands in medical debt
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.08 USD
- Genworth Financial to implement temporary trading suspension for employee plan transition
- Enact Stock Navigates Its Way Through An Ugly Housing Market (NASDAQ:ACT)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Genworth stock hits 52-week high at 7.91 USD
- GMS Posts Upbeat Earnings, Joins Coinbase Global, Genworth Financial, Sandisk And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Bausch Health Companies (NYSE:BHC), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Visa, Mastercard Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- This Analog Devices Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Genworth Financial (NYSE:GNW), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Oracle, JPMorgan Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Genworth Continues Gradual Progress, But Enact Is Under Pressure (NYSE:GNW)
日范围
8.58 8.64
年范围
5.99 8.85
- 前一天收盘价
- 8.54
- 开盘价
- 8.58
- 卖价
- 8.61
- 买价
- 8.91
- 最低价
- 8.58
- 最高价
- 8.64
- 交易量
- 535
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- 1.29%
- 6个月变化
- 22.82%
- 年变化
- 25.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值