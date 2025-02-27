Währungen / GNW
GNW: Genworth Financial Inc
8.70 USD 0.12 (1.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNW hat sich für heute um 1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.60 bis zu einem Hoch von 8.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genworth Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GNW News
- Genworth Financial: Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 8,74 USD
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.74 USD
- Mr. Market Is Finally Recognizing Value In Genworth (NYSE:GNW)
- 'Cooked' To Perfection, Small Caps Sizzle: Top Stocks Under $10
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.61 USD
- Earnings call transcript: Genworth beats Q2 2025 EPS forecast by 33%
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.29 USD
- Genworth Q2 2025 slides: Enact strength offset by LTC challenges
- Little-noticed Medicaid change in Trump’s tax law could burden seniors with thousands in medical debt
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.08 USD
- Genworth Financial to implement temporary trading suspension for employee plan transition
- Enact Stock Navigates Its Way Through An Ugly Housing Market (NASDAQ:ACT)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Genworth stock hits 52-week high at 7.91 USD
- GMS Posts Upbeat Earnings, Joins Coinbase Global, Genworth Financial, Sandisk And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Bausch Health Companies (NYSE:BHC), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Visa, Mastercard Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- This Analog Devices Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Genworth Financial (NYSE:GNW), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Oracle, JPMorgan Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Genworth Continues Gradual Progress, But Enact Is Under Pressure (NYSE:GNW)
Tagesspanne
8.60 8.79
Jahresspanne
5.99 8.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.58
- Eröffnung
- 8.60
- Bid
- 8.70
- Ask
- 9.00
- Tief
- 8.60
- Hoch
- 8.79
- Volumen
- 3.966 K
- Tagesänderung
- 1.40%
- Monatsänderung
- 2.35%
- 6-Monatsänderung
- 24.11%
- Jahresänderung
- 27.19%
