통화 / GNW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GNW: Genworth Financial Inc
9.01 USD 0.31 (3.56%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GNW 환율이 오늘 3.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.75이고 고가는 9.06이었습니다.
Genworth Financial Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNW News
- 젠워스, 52주 신고가 8.86 USD 기록
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.86 USD
- 젠워스, 주당 8.74달러로 52주 최고가 경신
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.74 USD
- Mr. Market Is Finally Recognizing Value In Genworth (NYSE:GNW)
- 'Cooked' To Perfection, Small Caps Sizzle: Top Stocks Under $10
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.61 USD
- Earnings call transcript: Genworth beats Q2 2025 EPS forecast by 33%
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.29 USD
- Genworth Q2 2025 slides: Enact strength offset by LTC challenges
- Little-noticed Medicaid change in Trump’s tax law could burden seniors with thousands in medical debt
- Genworth Financial stock hits 52-week high at 8.08 USD
- Genworth Financial to implement temporary trading suspension for employee plan transition
- Enact Stock Navigates Its Way Through An Ugly Housing Market (NASDAQ:ACT)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Genworth stock hits 52-week high at 7.91 USD
- GMS Posts Upbeat Earnings, Joins Coinbase Global, Genworth Financial, Sandisk And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Bausch Health Companies (NYSE:BHC), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Visa, Mastercard Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- This Analog Devices Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Genworth Financial (NYSE:GNW), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Oracle, JPMorgan Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Genworth Continues Gradual Progress, But Enact Is Under Pressure (NYSE:GNW)
일일 변동 비율
8.75 9.06
년간 변동
5.99 9.06
- 이전 종가
- 8.70
- 시가
- 8.75
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- 저가
- 8.75
- 고가
- 9.06
- 볼륨
- 5.728 K
- 일일 변동
- 3.56%
- 월 변동
- 6.00%
- 6개월 변동
- 28.53%
- 년간 변동율
- 31.73%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K