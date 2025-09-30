CotaçõesSeções
GNL-PD: Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per

24.84 USD 0.11 (0.44%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GNL-PD para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.68 e o mais alto foi 24.85.

Veja a dinâmica do par de moedas Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GNL-PD hoje?

Hoje Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per (GNL-PD) está avaliado em 24.84. O instrumento é negociado dentro de 0.44%, o fechamento de ontem foi 24.73, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GNL-PD em tempo real.

As ações de Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per pagam dividendos?

Atualmente Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per está avaliado em 24.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.93% e USD. Monitore os movimentos de GNL-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GNL-PD?

Você pode comprar ações de Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per (GNL-PD) pelo preço atual 24.84. Ordens geralmente são executadas perto de 24.84 ou 25.14, enquanto 19 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GNL-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GNL-PD?

Investir em Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per envolve considerar a faixa anual 22.01 - 25.14 e o preço atual 24.84. Muitos comparam 2.52% e 6.93% antes de enviar ordens em 24.84 ou 25.14. Estude as mudanças diárias de preço de GNL-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global Net Lease, Inc.?

O maior preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) no último ano foi 25.14. As ações oscilaram bastante dentro de 22.01 - 25.14, e a comparação com 24.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global Net Lease, Inc.?

O menor preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PD) no ano foi 22.01. A comparação com o preço atual 24.84 e 22.01 - 25.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GNL-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GNL-PD?

No passado Global Net Lease, Inc. 7.50% Series D Cumulative Redeemable Per passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.73 e 6.93% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.68 24.85
Faixa anual
22.01 25.14
Fechamento anterior
24.73
Open
24.85
Bid
24.84
Ask
25.14
Low
24.68
High
24.85
Volume
19
Mudança diária
0.44%
Mudança mensal
2.52%
Mudança de 6 meses
6.93%
Mudança anual
6.93%
